На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй. Когда на первую полку добавили 12 книг, на ней стало книг в 5 раз больше, чем на второй полке. Сколько книг было на каждой полке первоначально?

Математика
На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй. Когда на первую полку добавили 12 книг, на ней стало книг в 5 раз больше, чем на второй полке. Сколько книг было на каждой полке первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=2x+12 3x=12 x=4 на второй следовательно 8 на первой .
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