На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй. Когда на первую полку добавили 12 книг, на ней стало книг в 5 раз больше, чем на второй полке. Сколько книг было на каждой полке первоначально?

Математика

На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй. Когда на первую полку добавили 12 книг, на ней стало книг в 5 раз больше, чем на второй полке. Сколько книг было на каждой полке первоначально?

Автор: Гость