Найдите углы параллеограмма, если один из них на 312* меньше суммы всех его углов.
Геометрия
Найдите углы параллеограмма, если один из них на 312* меньше суммы всех его углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-312=48 угол а и с ровны так как это пара. или оба 48 градусов 180-48=132 в и д ровны на 132 градусов
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