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Есть ли у одуванчика хромосом
Биология
Есть ли у одуванчика хромосом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да есть в листке одуванчика 60 хромосом.
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