Есть такая пословица: "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Во сколько раз увеличилось денежное состояние, о котором идёт речь?
Русский язык
Есть такая пословица: "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Во сколько раз увеличилось денежное состояние, о котором идёт речь?
Ответ(ы):
Гость:
Грош - денежная единица (1). Алтын равен 3 копейкам - то есть грошам. И того в три раза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Випиши слова з префіксами,поділяючи їх на склади для переносу Беззубий,просити,прочитати,з'явитис,Під'їзд,розділити,мороз
Математика
Самая длинная река в мире-река Нил-находится в Африке. её длина -6400км. длина реки Нигер,другой реки Африки, состовляет 13дробь 20 длины Нила ...
Математика
Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шест...
Математика