Есть такая пословица: "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Во сколько раз увеличилось денежное состояние, о котором идёт речь?

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Есть такая пословица: "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Во сколько раз увеличилось денежное состояние, о котором идёт речь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Грош - денежная единица (1). Алтын равен 3 копейкам - то есть грошам. И того в три раза.
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