Помогите пожалуйста упр 1001 только это.

Математика
Помогите пожалуйста упр 1001 только это.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мальчик надо 12 разделить на 6 и умножить на 7
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