Пожалуйста помогите с номером 6 нажми на вопрос увидишь фото

Другие предметы
Пожалуйста помогите с номером 6 нажми на вопрос увидишь фото
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Двойник белого гриба желчный гриб, летний опёнок ложный опёнок, шампиньён мухамор, осенний опёнок ложный опёнок всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Выбрать правильное слово : a lot of. many. much There are a lot of/ many potatoes is the bag He is got much/ a lot of books. Have they got mu...
Ответить
Математика
как будет в производном f(x)=x*2+1
Ответить
Алгебра
СРОООООООЧНОООО ПОМОГИТЕ
Ответить
Английский язык
Помогите плиз очень срочно надо :)) Заранее спасибо
Ответить
Алгебра
Синус квадрат умножить на 2 альфа + сосинус квадрат умножить 2альфа+ катангес квадрат умножить на 5 альфа
Ответить