Синус квадрат умножить на 2 альфа + сосинус квадрат умножить 2альфа+ катангес квадрат умножить на 5 альфа

Алгебра
Синус квадрат умножить на 2 альфа + сосинус квадрат умножить 2альфа+ катангес квадрат умножить на 5 альфа
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