Из какого стихотворения данные отрывок ещё природа не проснулась , но сквозь редеющего сна весну послышала она , и ей невольно улыбнулась

Литература
Из какого стихотворения данные отрывок ещё природа не проснулась , но сквозь редеющего сна весну послышала она , и ей невольно улыбнулась
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Федор Тютчев "Еще земли печален вид..."
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