Выпиши сначала слова,в которых безударный гласный можно проверить изменением формы слова,затем- однокоренным словом: См..шной,(на) г..ре,св..тить,см..треть,(за) м..стом,сл..ды,к..рмить,сл..вовый,сд..вать,м..ховая (шубка),ск..т...

Русский язык

Выпиши сначала слова,в которых безударный гласный можно проверить изменением формы слова,затем- однокоренным словом: См..шной,(на) г..ре,св..тить,см..треть,(за) м..стом,сл..ды,к..рмить,сл..вовый,сд..вать,м..ховая (шубка),ск..титься,в..ршина,(на) тр..ве,гр..бы,с..дой (ст..рик),м..л..дой

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