Какое событие произошло в 862 году?

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В этом году произошло Год, к которому "Повесть временных лет" относит призвание в Новгородскую землю варягов во главе с конунгом (князем) Рюриком. Принятие православия царем Борисом в Болгарском царстве. В Повести временных лет нет точной или даже приблизительной даты основания Киева. Указывается 862 год как год прихода в Киев Аскольда и Дира и начала их княжения.