Три комбайнера рвботая совместно убирают поле за 6 дней 1 комбайн работая в одиноч??у убирает поле за 20 дней второй за 30 дней а третий?
Математика
Три комбайнера рвботая совместно убирают поле за 6 дней 1 комбайн работая в одиноч??у убирает поле за 20 дней второй за 30 дней а третий?
Ответ(ы):
Гость:
часть поля убирают первый и второй комбайнеры за один день часть поля убирает третий комбайнер за один день дней потребуется третьему комбайнеру чтобы убрать поле в одиночку
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