Запишите дробь числитель которой равен числителю дрби семь двенадцатыха её значение 1)в 2 раза больше 2)в 2 раза меньше 3)в 3 раза больше 4)в 3 раза меньше
Математика
Запишите дробь числитель которой равен числителю дрби семь двенадцатыха её значение 1)в 2 раза больше 2)в 2 раза меньше 3)в 3 раза больше 4)в 3 раза меньше
Ответ(ы):
Гость:
1) 7/6 2)7/24 3)7/4 4)7/36
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