Запишите дробь числитель которой равен числителю дрби семь двенадцатыха её значение 1)в 2 раза больше 2)в 2 раза меньше 3)в 3 раза больше 4)в 3 раза меньше

Математика

Запишите дробь числитель которой равен числителю дрби семь двенадцатыха её значение 1)в 2 раза больше 2)в 2 раза меньше 3)в 3 раза больше 4)в 3 раза меньше

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