Здравствуйте, дорогие читатели этого вопроса и этих ответов. Помогите мне пожалуйста! Заранее спасибо. В каких предложениях местоимение является главным членом? 1) Если у тебя есть друг, советуйся с ним. 2) Они научились аккура...

Русский язык
Здравствуйте, дорогие читатели этого вопроса и этих ответов. Помогите мне пожалуйста! Заранее спасибо. В каких предложениях местоимение является главным членом? 1) Если у тебя есть друг, советуйся с ним. 2) Они научились аккуратно вырезать. 3) Мы поздравляем всех с весенним праздником. 4) У неё были хорошие голос и слух.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Главными членами предложения является во 2 предложения ,,Они"
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