Составьте уравнение реакций: CH4--gt;C2H2--gt;C6H6--gt;C6H5OH--gt;2,4,6-Трибромфенол
Химия
Составьте уравнение реакций: CH4--gt;C2H2--gt;C6H6--gt;C6H5OH--gt;2,4,6-Трибромфенол
Ответ(ы):
Гость:
2СН4 = (1500°С) С2Н2 + 3Н2 3С2Н2=С6Н6 С6Н6+Cl2=(FeBr3) C6H5Cl + HCl C6H5Cl + NaOH = C6H5OH + NaCl C6H5OH +3Br2 = C6H2Br3OH + 3HBr
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