Привидите дроби к общему знаменателю и сложите их: номер 8
Математика
Привидите дроби к общему знаменателю и сложите их: номер 8
Ответ(ы):
Гость:
А)11/12 б)11/24 в)1целая 1/10 г)11/20 д)7/8 е)51/320
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