Из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы в одном направлении стартуют два автомобиля со скоростью 75 км/ч и 90 км/ч. Определите протяжённость (в км) круговой трассы если автомобили впервые встретятся через 2 ч...

Алгебра

Из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы в одном направлении стартуют два автомобиля со скоростью 75 км/ч и 90 км/ч. Определите протяжённость (в км) круговой трассы если автомобили впервые встретятся через 2 часа.

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