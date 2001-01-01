Почему богиня плодородия Деметра подарила Триптолему семена пшеницы? Спасибо!!! НУЖНО СЕГОДНЯ!!!!!

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Деметрагреч. Demeter) в греческой мифологии богиня плодородия и земледелия, дочь Крона и Реи, сестра Зевса и мать Персефоны. Поскольку земледелие было основой оседлой жизни и благосостояния, Д. почитали как одну из главных богинь Олимпа, в ее честь проводились праздники Фесмофории. Наиболее популярным был миф, связанный с похищением дочери Д. Персефоны (Коры) богом подземного мира. В римской мифологии Д. соответствует Церера. (И.А. Лисовый, К.А. Ревяко. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. - 3-е изд. - Мн: Беларусь, 2001) * * * «земля-мать» - богиня плодородия и земледелия, дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, от которого она родила Персефону. Считается, что Д. научила людей пахоте и посеву, сочетавшись на трижды вспаханном поле острова Крит с критским богом земледелия Исионом. Плодом этого ритуального брака был Плутос - бог богатства и избилия. Широко известен миф о похищении Персефоны богом подземного мира Аидом. Девять дней Д. безуспешно разыскивала дочь, а на десятый узнала от Гелиоса, что Персефону с согласия Зевса похитил Аид. Разгневанная Д. покинула Олимп и в образе старухи стала странствовать по миру. Земля перестала давать урожай, наступил голод, и Зевс приказал Аиду вернуть Персефону матери, но перед расставанием Аид дал Персефоне съесть несколько гранатовых зерен, чтобы она не забывала царство мертвых. С тех пор Персефона две трети года проводила на земле с Д., а треть - с Аидом в подземном царстве. По другому варианту мифа, Д., уйдя с Олимпа, в образе старухи пришла в Элевсин. Жена элевсинского царя Келея Метанира приветливо встретила Д. и взяла ее в няньки к своему сыну Триптолему (вариант: Демофонту). Чтобы отблагодарить царскую семью, Д. решила сделать ребенка бессмертным. Она натирала его амброзией и держала ночью над огнем, но однажды мать увидела сына в пламени, и Д. вынуждена была отказаться от своего намерения. Перед уходом из Элевсина богиня подарила Триптолему колос пшеницы, научила его возделывать землю и велела обучить людей земледелию. Известен миф о том, как Д. превратилась в кобылицу, чтобы избегнуть домогательств Посейдона, но тот превратился в жеребца и породил с ней чудесного говорящего коня Арейона. Д. изображали женщиной, полной сил, сходной с Герой, но с более мягкими чертами лица, в венке из колосьев, с факелом и корзиной плодов. Часто ее изображали вместе с Персефоной, иногда с Триптолемом. (Мифологический словарь / Г.В. Щеглов, В.Арчер - М.: ACT: Астрель: Транзиткнига, 2006) * * * Греческая богиня плодородия, идентифицируемая с римской Церерой. Она также покровительница материнства. Поиски Деметрой дочери Персефоны (или Коры, т. е. "девы"), похищенной Аидом, описаны Гомером в "Гимне Деметре". Поиски привели ее в Элевсин, где она вновь обрела свою дочь Персефону (Аид согласился отпускать ее на поверхность земли на полгода). В благодарность богиня дала юному сыну царя Триптолему семена пшеницы и повелела ему обучить земледелию людей по всему свету. Эта легенда изображена на известном барельефе 5 в. в Элевсине. Деметру связывали с доэллинскими "Великими таинствами" и ритуалами, представлявшими борьбу и смену жизни и смерти, а также мистическое возрождение через очищение от смерти. Культ Деметры был широко распространен, но особенно ей поклонялись в Аркадии, на Сицилии и Книде.