Из какого стихотворения данный отрывок? Ещё природа не проснулась, Но сквозь ре??еющего сна Весну послышала она, И ей недовольно улыбнулась...

Литература

Из какого стихотворения данный отрывок? Ещё природа не проснулась, Но сквозь ре??еющего сна Весну послышала она, И ей недовольно улыбнулась...

Автор: Гость