Из какого стихотворения данный отрывок? Ещё природа не проснулась, Но сквозь ре??еющего сна Весну послышала она, И ей недовольно улыбнулась...
Литература
Из какого стихотворения данный отрывок? Ещё природа не проснулась, Но сквозь ре??еющего сна Весну послышала она, И ей недовольно улыбнулась...
Ответ(ы):
Гость:
Вита это марго ты узнала из какова стиха этот отрывак
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