Из какого стихотворения данный отрывок? Ещё природа не проснулась, Но сквозь ре??еющего сна Весну послышала она, И ей недовольно улыбнулась...

Литература
Из какого стихотворения данный отрывок? Ещё природа не проснулась, Но сквозь ре??еющего сна Весну послышала она, И ей недовольно улыбнулась...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вита это марго ты узнала из какова стиха этот отрывак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое из уравнений является линейным уравнением с одной переменной
Ответить
Математика
Задача десять детей построились парами. сколько пар получилось решение
Ответить
Математика
Какую часть составляют : 29 м.кв. от гектара, 217 с. от часа, 9 кг от 7ц
Ответить
Математика
Не выполняя вычислений,найди значение неизвестного в каждом уравнении. 1)х+14=20+14 х= 2)у-18=90-18 у= 3)56-х=56-11 х=
Ответить
Русский язык
Выберите верный ответ. -ИШЬ является окончанием ... А)существительного женского ??ода Б) глагола II спряжения, 3 лица единственного числа нас...
Ответить