Что значит порядковое числительное и количественное?
Русский язык
Что значит порядковое числительное и количественное?
Ответ(ы):
Гость:
Порядковые - обозначают порядок предметов при счете: первый, второй и т.д Количественные - обозначают количество предметов: восемь, тысяча три
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между городами 150 км. из города к зимовке выехали аэросани и двигались ??о скоростью 60 км. в час. В это же время навстречу им из зимов...
Русский язык