Что значит порядковое числительное и количественное?

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Что значит порядковое числительное и количественное?
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Гость:
Порядковые - обозначают порядок предметов при счете: первый, второй и т.д Количественные - обозначают количество предметов: восемь, тысяча три
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