Реши уравнения а + 5949 = 8315 х + 2746 = 6425 х * 3 =963 27 * х = 81
Математика
Реши уравнения а + 5949 = 8315 х + 2746 = 6425 х * 3 =963 27 * х = 81
Ответ(ы):
Гость:
А+5949=8315 А=8315-5949 А=2366
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