Чем занимается переплётчик?
Обществознание
Чем занимается переплётчик?
Ответ(ы):
Гость:
Он проверяет качество материалов, которые использует для переплета изделий. Должен определить объем, плотность и другие характеристики материала переплетаемого блока. Он должен полностью владеть приемами регулировки всех типов инструментов и оборудований, которые применяет во время выполнения переплета. Переплетчик обычно работает в брошюровочно-переплетных производственных цехах в составе больших полиграфических фабрик или предприятий.
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