Чем занимается переплётчик?

Гость: Гость:

Он проверяет качество материалов, которые использует для переплета изделий. Должен определить объем, плотность и другие характеристики материала переплетаемого блока. Он должен полностью владеть приемами регулировки всех типов инструментов и оборудований, которые применяет во время выполнения переплета. Переплетчик обычно работает в брошюровочно-переплетных производственных цехах в составе больших полиграфических фабрик или предприятий.