Чему равно значение выражения b-a+8 если a+13=b
Математика
Чему равно значение выражения b-a+8 если a+13=b
Ответ(ы):
Гость:
Замените b на а+13, получится (а+13)-а+8=а+13-а+8=21
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