Срочно.Помогите придумать слово. Приставка под суффикс ик. (Кроме подберёзовик и подосиновик)
Русский язык
Срочно.Помогите придумать слово. Приставка под суффикс ик. (Кроме подберёзовик и подосиновик)
Ответ(ы):
Гость:
Подносик, например (уменьшительное)
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