Ребята ходили покупать новогодние подарки. ребята любовались первыми весенними цветами. в каком слове самое большое количество слогов?

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Ребята ходили покупать новогодние подарки. ребята любовались первыми весенними цветами. в каком слове самое большое количество слогов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Новогодние я так думаб
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