Электролиз раствора сульфата некоторого металла проводили при силе тока 6 А в теч??ние 45 мин, в результате чeгo на катоде выделилось 5,49 г металла. Вычислите эквивалентную массу металла.Ответ:32,7г/моль
Химия
Электролиз раствора сульфата некоторого металла проводили при силе тока 6 А в теч??ние 45 мин, в результате чeгo на катоде выделилось 5,49 г металла. Вычислите эквивалентную массу металла.Ответ:32,7г/моль
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