Решите задачу. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна,объемом 6 м в ??убе,если площадь ее основания равна 1,5 м в квадрате

Физика
Решите задачу. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна,объемом 6 м в ??убе,если площадь ее основания равна 1,5 м в квадрате
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Ответ(ы):
Гость:
P = F / S  F - сила  S - площадь ( 1,5 м² )  F = m * g  m - масса  g - ускорение свободного падения ( 10 H / кг )  m = p * V  p - плотность ( для гранита 2600 кг / м³ )  V - объём ( 6 м³ )  m = 2600 * 6 = 15600 кг  F = m * g = 15600 * 10 = 156000 H  p = F / S = 156000 / 1,5 = 104000 Па = 104 кПа 
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