Решите задачу. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна,объемом 6 м в ??убе,если площадь ее основания равна 1,5 м в квадрате
Физика
Решите задачу. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна,объемом 6 м в ??убе,если площадь ее основания равна 1,5 м в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
P = F / S F - сила S - площадь ( 1,5 м² ) F = m * g m - масса g - ускорение свободного падения ( 10 H / кг ) m = p * V p - плотность ( для гранита 2600 кг / м³ ) V - объём ( 6 м³ ) m = 2600 * 6 = 15600 кг F = m * g = 15600 * 10 = 156000 H p = F / S = 156000 / 1,5 = 104000 Па = 104 кПа
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