Решите задачу. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна,объемом 6 м в ??убе,если площадь ее основания равна 1,5 м в квадрате

Физика

Решите задачу. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна,объемом 6 м в ??убе,если площадь ее основания равна 1,5 м в квадрате

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