Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм . Выделить грамматическую основу и определить вид предложения
Русский язык
Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм . Выделить грамматическую основу и определить вид предложения
Ответ(ы):
Гость:
Грамматическая основа: доводилось бывать - это составное глагольное сказуемое. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, распространённое, неосложнённое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Українська мова
Другие предметы
Биология
Установите последовательность цикла развития Пшеницы мягкой, начиная с формиров??ния половых клеток: 1) взрослое растение 2) образование гамет 3)...