Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм . Выделить грамматическую основу и определить вид предложения

Русский язык
Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм . Выделить грамматическую основу и определить вид предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Грамматическая основа: доводилось бывать - это составное глагольное сказуемое. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, распространённое, неосложнённое.
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