Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм . Выделить грамматическую основу и определить вид предложения

Русский язык

Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм . Выделить грамматическую основу и определить вид предложения

Автор: Гость