Какие государства Латинской Америки входят в состав ОПЕК?

География
Какие государства Латинской Америки входят в состав ОПЕК?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
какие государства Латинской Америки входят в состав ОПЕК - Эквадор. 
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