Куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные объемы . Найдите площадь поверхн??сти куба, если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см, что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда. СРОЧНООО
Математика
Куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные объемы . Найдите площадь поверхн??сти куба, если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см, что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда. СРОЧНООО
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