Куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные объемы . Найдите площадь поверхн??сти куба, если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см, что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда. СРОЧНООО

Математика
Куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные объемы . Найдите площадь поверхн??сти куба, если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см, что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда. СРОЧНООО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста написать цифры прописью в Р. п, Д.п, и П.п. 18 82 513 4682 11800
Ответить
Алгебра
81,6 округлите до десятых
Ответить
Русский язык
Распутать строчки и поставить правильно строчки в загадках разбойник он серый, маленький рост, нет ему веры, длинный хвост, серая шубка, все клыкам...
Ответить
Математика
Как выучить рассказ, помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Гусей на птицеферме в 4 раза меньше,чем уток.Уток на 1020 больше, чем гусей. Сколько в??его гусей?Сколько всего уток?
Ответить