Помогите..... В предложении "В школу я выхожу в семь часов"числительное будет являться: 1)Подлежащим 2)сказуемым 3)дополнением 4)обстоятельством

Русский язык
Помогите..... В предложении "В школу я выхожу в семь часов"числительное будет являться: 1)Подлежащим 2)сказуемым 3)дополнением 4)обстоятельством
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Ответ(ы):
Гость:
Дополнением наверное
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