Помогите..... В предложении "В школу я выхожу в семь часов"числительное будет являться: 1)Подлежащим 2)сказуемым 3)дополнением 4)обстоятельством

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Помогите..... В предложении "В школу я выхожу в семь часов"числительное будет являться: 1)Подлежащим 2)сказуемым 3)дополнением 4)обстоятельством

Автор: Гость