Какие моря омывают город Самара? ( Самара, Россия)

Геометрия
Какие моря омывают город Самара? ( Самара, Россия)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жигулевское море омывает Самару
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "Что такое командный дух?" Учусь в спортивном 3 классе хоккейной команды.
Ответить
Биология
Какая чашечка у цветка вишни-раздельнолистная или свободнолистная, какой венчик ?? цветка вишни-свободнолепестный или сростнолепестный
Ответить
Математика
Привидите дроби к общему знаменателю и сложите их: номер 8
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста!!!Очень прошу! Dear Debbie,Since you want to know what I 1) ……………. (do) next week, Ithought I’d (write) and let you know. It 2...
Ответить
Биология
Почему, когда у человека на что-то не хватает сил ему говорят «мало каши ел»? Как связано вещество (каша) и энергия (силы)?
Ответить