Какие моря омывают город Самара? ( Самара, Россия)
Геометрия
Какие моря омывают город Самара? ( Самара, Россия)
Ответ(ы):
Гость:
Жигулевское море омывает Самару
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