Помогите написать сочинение на тему "Что такое командный дух?" Учусь в спортивном 3 классе хоккейной команды.

Гость: Гость:

Командный дух - сильная штука. Это когда все участники команды вместе и могут поддержать тебя в любую минуту. Я учусь в спортивном 3 классе хоккейной команды. Здесь царит настоящее взаимопонимание. К каждому товарищу, да и тренеру я могу обратиться за помощью или советом! Наш руководитель - отец, а все игроки команды друг другу братья и сестры. На соревнованиях мы помогаем друг другу физически и морально. Это и есть командный дух!