Помогите написать сочинение на тему "Что такое командный дух?" Учусь в спортивном 3 классе хоккейной команды.
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Помогите написать сочинение на тему "Что такое командный дух?" Учусь в спортивном 3 классе хоккейной команды.
Ответ(ы):
Гость:
Командный дух - сильная штука. Это когда все участники команды вместе и могут поддержать тебя в любую минуту. Я учусь в спортивном 3 классе хоккейной команды. Здесь царит настоящее взаимопонимание. К каждому товарищу, да и тренеру я могу обратиться за помощью или советом! Наш руководитель - отец, а все игроки команды друг другу братья и сестры. На соревнованиях мы помогаем друг другу физически и морально. Это и есть командный дух!
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