Какая чашечка у цветка вишни-раздельнолистная или свободнолистная, какой венчик ?? цветка вишни-свободнолепестный или сростнолепестный

Биология

Какая чашечка у цветка вишни-раздельнолистная или свободнолистная, какой венчик ?? цветка вишни-свободнолепестный или сростнолепестный

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