Какая чашечка у цветка вишни-раздельнолистная или свободнолистная, какой венчик ?? цветка вишни-свободнолепестный или сростнолепестный
Биология
Какая чашечка у цветка вишни-раздельнолистная или свободнолистная, какой венчик ?? цветка вишни-свободнолепестный или сростнолепестный
Ответ(ы):
Гость:
У лютика вишни цветки имеют раздельнолистную чашечку и раздельнолепестныйвенчик. У колокольчика чашечка раздельнолистная, а венчик сростнолепестный
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