Як відбувається запліднення у вищих споровихрослин які ростуть у пустелях
Биология
Як відбувається запліднення у вищих споровихрослин які ростуть у пустелях
Ответ(ы):
Гость:
У пустелі рослини розмножуються вегетативним шляхом
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