3. Исполнитель «Переливашка» имеет три сосуда: А(8л), Б(5л) и В(3л). Переливашка может переливать воду из одного сосуда в другой, пока он не станет полным. Изначально, сосуд А полный, Б и В - пустые. Команды для исполнителя зап...
Информатика
3. Исполнитель «Переливашка» имеет три сосуда: А(8л), Б(5л) и В(3л). Переливашка может переливать воду из одного сосуда в другой, пока он не станет полным. Изначально, сосуд А полный, Б и В - пустые. Команды для исполнителя записываются в виде: А-Б(перелить воду из сосуда А в сосуд Б) и т. д. Вода из каждого сосуда переливается в максимально возможном объёме. Сколько литров воды будет в каждом сосуде после выполнения алгоритма: А-Б, Б-В, В-А, Б-В, А-Б, Б-В, В-А? A) А=0, Б=4, В=4; B) А=5, Б=3, В=0; C) А=4, Б=4, В=0; D) А=0, Б=4, В=4.
Ответ(ы):
Гость:
Ответ С. Если нужно объяснение, то объясню.
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