Найдите значение выражений при a-b=240
Математика
Найдите значение выражений при a-b=240
Ответ(ы):
Гость:
340-100=240 500-260=240
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