Расспроси своих родителей об их детствн: учёбе , празниках , увличениях . Запиши во??росы , которые ты им задаш

Литература
Расспроси своих родителей об их детствн: учёбе , празниках , увличениях . Запиши во??росы , которые ты им задаш
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько у вас было друзей?Всех ли вы считали настоящими друзьями? Какие у вас были интересы и насколько серьезно вы чем-либо занимались? Какие праздники вы любили больше всего?
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