Дайте пожалуйста 4 пословицы к тексту Л.Н. Толстова Мужик и Водяной
Литература
Дайте пожалуйста 4 пословицы к тексту Л.Н. Толстова Мужик и Водяной
Ответ(ы):
Гость:
Много желать- добра не видать . Честному человеку- честь и поклон . Погнался за ковригой,да ломоть потерял . Лутше бедность да честность, чем прибыль да стыд .
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