Эта повесть возникла из канцелярского анекдота о бедном чиновнике , любителе охоты , который потерял новое , давно желанное ружьё и слёг в постель с горячкой . Под пером писателя история значительно изменилась , и получила назв...

Литература

Эта повесть возникла из канцелярского анекдота о бедном чиновнике , любителе охоты , который потерял новое , давно желанное ружьё и слёг в постель с горячкой . Под пером писателя история значительно изменилась , и получила название :

Автор: Гость