Эта повесть возникла из канцелярского анекдота о бедном чиновнике , любителе охоты , который потерял новое , давно желанное ружьё и слёг в постель с горячкой . Под пером писателя история значительно изменилась , и получила назв...
Литература
Эта повесть возникла из канцелярского анекдота о бедном чиновнике , любителе охоты , который потерял новое , давно желанное ружьё и слёг в постель с горячкой . Под пером писателя история значительно изменилась , и получила название :
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