Этиловый эфир уксусной кислоты(Этилацетат) получают в соответствии с уравнением реакции: СН3-СООН + С2Н5ОН (H+, t) стрелки в разные стороныСН3-СООС2Н5 + Н2О В какую сторону сместится химическое равновесие этой реакции, если А) ...

Химия

Этиловый эфир уксусной кислоты(Этилацетат) получают в соответствии с уравнением реакции: СН3-СООН + С2Н5ОН (H+, t) стрелки в разные стороныСН3-СООС2Н5 + Н2О В какую сторону сместится химическое равновесие этой реакции, если А) Увеличить концентрацию уксусной кислоты; Б) Увеличить концентрацию этилацетата? Поясните ваш ответ.

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