Этиловый эфир уксусной кислоты(Этилацетат) получают в соответствии с уравнением реакции: СН3-СООН + С2Н5ОН (H+, t) стрелки в разные стороныСН3-СООС2Н5 + Н2О В какую сторону сместится химическое равновесие этой реакции, если А) ...
Химия
Этиловый эфир уксусной кислоты(Этилацетат) получают в соответствии с уравнением реакции: СН3-СООН + С2Н5ОН (H+, t) стрелки в разные стороныСН3-СООС2Н5 + Н2О В какую сторону сместится химическое равновесие этой реакции, если А) Увеличить концентрацию уксусной кислоты; Б) Увеличить концентрацию этилацетата? Поясните ваш ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3СООН+ С2Н5ОН<==->СН3СООС2Н5 + Н2О Правило: Если на равновесную систему оказывается внешнее воздействие, то равновесие смещается в сторону той реакции(прямой или обратной), которая противодействует этому воздействию.
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