Это срочно410 спасибо всем заранее
Математика
Это срочно410 спасибо всем заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть красных шаров х штук, тогда синих 2х так как их в 2 раза больше, чем красных, зеленых 6х, а желтых 6х-10. Всего по условию 125 шаров. Составим уравнение х+2х+6х+6х-10=125 15х=135 х=9(красные) синих 2*9=18 зеленых 6*9=54 желтых 54-10=44
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