Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром,и 6 вёдер воды вечером сколько израсходовали за 4 дня.реши задачу двумя способами 1)_*_+_*_= 2)(_+_)*_=
Математика
Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром,и 6 вёдер воды вечером сколько израсходовали за 4 дня.реши задачу двумя способами 1)_*_+_*_= 2)(_+_)*_=
Ответ(ы):
Гость:
1)3*4+6*4=36 2) (3 + 6)*4=36
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