Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром,и 6 вёдер воды вечером сколько израсходовали за 4 дня.реши задачу двумя способами 1)_*_+_*_= 2)(_+_)*_=

Математика

Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром,и 6 вёдер воды вечером сколько израсходовали за 4 дня.реши задачу двумя способами 1)_*_+_*_= 2)(_+_)*_=

Автор: Гость