Фермер наметил собрать с поля 12 т овощей а собрал 7/6 этого количества. Сколько тонн овощей собрал фермер

Математика
Фермер наметил собрать с поля 12 т овощей а собрал 7/6 этого количества. Сколько тонн овощей собрал фермер
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