Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, чем картофеля россыпью. Сколько килограммов картофеля привёз фермер?
Математика
Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, чем картофеля россыпью. Сколько килограммов картофеля привёз фермер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 268×3=804( кг) во всех сетках вместе 2) 804×4=3216(кг) россыпью 3) 804+3216=4020 (кг) всего картофеля Ответ: фермер привез 4020 кг картофеля или 4т 20кг
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