Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, чем картофеля россыпью. Сколько килограммов картофеля привёз фермер?

Математика

Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, чем картофеля россыпью. Сколько килограммов картофеля привёз фермер?

Автор: Гость