Фермер привез на рынок арбузы. В первый день он продал одну третью всех арбузов и еще 6 арбузов. Во второй день - одну четвертую от остатка и 8 арбузов и в третий день продал одну вторую от нового остатка и 10 арбузов. После эт...

Гость: Гость:

16 + 10 = 26 (ар.) - 1/2 от остатка оставшихся арбузов после второго дня торговли. 26 * 2 = 52 (ар.) - осталось после второго дня торговли. 52 + 8 = 60 (ар.) - осталось после того, как фермер продал 1/4 от остатка арбузов, оставшихся после первого дня торговли. 1 - 1/4 = 3/4 - составляют 60 арбузов, оставшихся после того, как фермер продал 1/4 от остатка арбузов, оставшихся после первого дня торговли. 60 : 3 * 4 = 80 (ар.) - осталось после первого дня торговли. 80 + 6 = 86 (ар.) - осталось после того, как в первый день было продано 1/3 всех арбузов. 1 - 1/3 = 2/3 - от всех привезенных арбузов составляют 86 арбузов. 86 : 2 * 3 = 129 (ар.) - всего было привезено на рынок. 129 * 1/3 + 6 = 49 (ар.) - продано в первый день. 129 - 49 = 80 (ар.) - осталось после первого дня торговли. 80 * 1/4 + 8 = 28 (ар.) - было продано во второй день. Ответ: 129 арбузов фермер привез на рынок; 28 арбузов он продал во второй день. поставь спасибо и 5 звезд ;)