Компьютерный вирус уничтожает объем диска. На протяжении первого дня вирус уничт??жил половину всего объема. На второй день - 1/3 остатка объема.. На третий вирус уничтожил 1/4 остатка. На четвертый - 1/5 остатка объема. Какая ...

Алгебра

Компьютерный вирус уничтожает объем диска. На протяжении первого дня вирус уничт??жил половину всего объема. На второй день - 1/3 остатка объема.. На третий вирус уничтожил 1/4 остатка. На четвертый - 1/5 остатка объема. Какая часть начального объема осталась?

Автор: Гость