Компьютерный вирус уничтожает объем диска. На протяжении первого дня вирус уничт??жил половину всего объема. На второй день - 1/3 остатка объема.. На третий вирус уничтожил 1/4 остатка. На четвертый - 1/5 остатка объема. Какая ...
Алгебра
Компьютерный вирус уничтожает объем диска. На протяжении первого дня вирус уничт??жил половину всего объема. На второй день - 1/3 остатка объема.. На третий вирус уничтожил 1/4 остатка. На четвертый - 1/5 остатка объема. Какая часть начального объема осталась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нач.обьем-1 1×1/2+(1-1×1/2)×1/3=1/2+1/6=3/6+1/6=4/6 (1-4/6)×1/4+(1-(1-4/6)×1/4))×1/5=1/12+11/60=5/60+11/60=16/60 1-(4/6+16/60)=1-(40/60+16/60)=1-56/60=4/60=1/15
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