В чем отличие кольчатых червей от круглых?

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У круглых червей мускульный мешок наполненный жидкостью. Они двигаются, закручиваясь и раскручиваясь. Они в основном черви-паразиты. Тело кольчатого червя состоит из колец. Живут в земле, роют норы, пропуская почву через себя. Имеют тонкую кожу. При дожде выползают на поверхность за воздухом.