Написать три предложения на тему кем я хочу быть
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Написать три предложения на тему кем я хочу быть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я вырасту, я хочу быть кондитером. Мне нравится эта профессия потому, что я люблю торты, да и вообще все сладкое. Кроме того это очень творческая, праздничная и приносящая людям радость работа
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