Сочинение на тему:,,Как я провёл осенние каникулы" Помогите пожалуйста

Русский язык
Сочинение на тему:,,Как я провёл осенние каникулы" Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои осенние каникулы я провела дома и с друзьями. Мы ходили в кино, много ели и делали много фотографий. Однажды мы решили прогуляться по небольшому парку, в котором была чудесная погода. Мы катались на аттракционах, если сладкую вату, делали селфи. Там я встретила нескольких своих одноклассников, и мы гуляли вместе. Мои осенние каникулы прошли просто чудесно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Миша задумал число. если это число разделить на две разные части, потом одну увели??ить на 10, а вторую уменьшить на 3, а после сложить результаты,...
Ответить
Химия
СРОЧНО определить вещество "х" в цепочке превращений: 1.K20->X->K2CO3 2.гидроксид мед??(2)->Х->сульфат меди 3.Х->CO2->K2CO3 4...
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста.! keira knightley is beautiful
Ответить
Математика
Помогите не понимаю как решить
Ответить
Русский язык
Составьте 3 предложения с союзом то же (раздельно) и составьте 3 предложения с союз??м тоже (слитно)
Ответить