Сочинение на тему:,,Как я провёл осенние каникулы" Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Мои осенние каникулы я провела дома и с друзьями. Мы ходили в кино, много ели и делали много фотографий. Однажды мы решили прогуляться по небольшому парку, в котором была чудесная погода. Мы катались на аттракционах, если сладкую вату, делали селфи. Там я встретила нескольких своих одноклассников, и мы гуляли вместе. Мои осенние каникулы прошли просто чудесно!