Сочинение на тему:,,Как я провёл осенние каникулы" Помогите пожалуйста
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Сочинение на тему:,,Как я провёл осенние каникулы" Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои осенние каникулы я провела дома и с друзьями. Мы ходили в кино, много ели и делали много фотографий. Однажды мы решили прогуляться по небольшому парку, в котором была чудесная погода. Мы катались на аттракционах, если сладкую вату, делали селфи. Там я встретила нескольких своих одноклассников, и мы гуляли вместе. Мои осенние каникулы прошли просто чудесно!
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