СРОЧНО определить вещество "х" в цепочке превращений: 1.K20-gt;X-gt;K2CO3 2.гидроксид мед??(2)-gt;Х-gt;сульфат меди 3.Х-gt;CO2-gt;K2CO3 4.CO2-gt;X-gt;K2CO3
Химия
СРОЧНО определить вещество "х" в цепочке превращений: 1.K20-gt;X-gt;K2CO3 2.гидроксид мед??(2)-gt;Х-gt;сульфат меди 3.Х-gt;CO2-gt;K2CO3 4.CO2-gt;X-gt;K2CO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.K₂O+ CO₂ = K₂CO₃ 2.гидроксид меди(2)->Х->сульфат меди Cu(OH)₂ + t = CuO + H₂O CuO + H₂SO₄ = CuSO₄ + H₂O 3. CaCO₃ + t= CaO + CO₂ CO₂ + K₂O=K₂CO₃ 4.CO ₂ + H ₂O= H₂CO₃ H ₂CO₃ + 2KOH = K ₂CO ₃ + 2H₂O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
Составьте 3 предложения с союзом то же (раздельно) и составьте 3 предложения с союз??м тоже (слитно)
Українська мова